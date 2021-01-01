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Xiaomi Mi 11 Lite против Samsung Galaxy A21s

Ксиаоми Ми 11 Лайт
VS
Самсунг Галакси А21с
Xiaomi Mi 11 Lite
Samsung Galaxy A21s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 49% выше плотность пикселей (402 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Комплектуется на 750 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4250 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Lite
vs
Galaxy A21s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED PLS TFT
Размер 6.55 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 82.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 88.4%
ШИМ (PWM) - 500 Гц
Время отклика - 30.4 мс
Контрастность - 1500:1
Максимальная яркость
Mi 11 Lite +3%
510 нит
Galaxy A21s
494 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 163.6 мм
Ширина 75.7 мм 75.3 мм
Толщина 6.8 мм 8.9 мм
Вес 157 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Lite +3%
85.3%
Galaxy A21s
82.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Лайт и Самсунг Галакси А21с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Samsung Exynos 850
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G52 MP1
Частота GPU 810 МГц 820 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~26 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Lite +205%
580
Galaxy A21s
190
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Lite +60%
1785
Galaxy A21s
1113
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Lite +172%
297965
Galaxy A21s
109365

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.0
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки - 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Lite
н/д
Galaxy A21s
18:02 ч.
Время просмотра видео
Mi 11 Lite
н/д
Galaxy A21s
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11 Lite
н/д
Galaxy A21s
39:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Lite vs Samsung Galaxy A21s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4128 x 3096
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Lite
н/д
Galaxy A21s
80.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Май 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер с USB Type-C на 3.5 мм
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Lite более удачной покупкой.

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