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Xiaomi Mi 11 Pro против Huawei Nova 7

Ксиаоми Ми 11 Про
VS
Хуавей Нова 7
Xiaomi Mi 11 Pro
Huawei Nova 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.53-дюймового Huawei Nova 7, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 98% выше максимальная яркость экрана (900 против 455 нит)
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 28% выше плотность пикселей (515 vs 403 PPI)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 67 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать Huawei Nova 7
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 11 Pro
100
Nova 7
71
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Pro
vs
Nova 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 86.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Mi 11 Pro +98%
900 нит
Nova 7
455 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 160.6 мм
Ширина 74.6 мм 74.3 мм
Толщина 8.5 мм 7.9 мм
Вес 205 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Зеленый Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Pro +6%
91.4%
Nova 7
86.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Про и Хуавей Нова 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2840 МГц 2560 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G77 MP8
Частота GPU 840 МГц 850 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Pro +66%
1132
Nova 7
683
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Pro +36%
3518
Nova 7
2587
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Pro +73%
722234
Nova 7
417275

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.5 EMUI 10 + HMS

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Pro vs Huawei Nova 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9000 x 7000
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6528 x 4896
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 Pro
148
Nova 7
н/д
Качество видео
Mi 11 Pro
117
Nova 7
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Pro
143
Nova 7
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6e) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 40 ВТ
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Pro более удачной покупкой.

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