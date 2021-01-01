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Xiaomi Mi 11 Pro против LG V60 ThinQ

Ксиаоми Ми 11 Про
VS
Лджи V60 ThinQ
Xiaomi Mi 11 Pro
LG V60 ThinQ

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.8-дюймового LG V60 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (913 против 623 нит)
  • На 30% выше плотность пикселей (515 vs 395 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Тонкие рамки – на 7.8% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать LG V60 ThinQ
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2000 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Pro
vs
V60 ThinQ

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED POLED
Размер 6.81 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 83.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Mi 11 Pro +47%
913 нит
V60 ThinQ
623 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 169.3 мм
Ширина 74.6 мм 77.6 мм
Толщина 8.5 мм 8.9 мм
Вес 205 граммов 214 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Зеленый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Pro +9%
91.4%
V60 ThinQ
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Про и Лджи V60 ThinQ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 587 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Pro +23%
1130
V60 ThinQ
915
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Pro +8%
3496
V60 ThinQ
3243
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Pro +33%
709134
V60 ThinQ
531535

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.5 LG UX

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (80% за 60 минут)
Время полной зарядки - 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Pro
н/д
V60 ThinQ
15:36 ч.
Время просмотра видео
Mi 11 Pro
н/д
V60 ThinQ
23:31 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11 Pro
н/д
V60 ThinQ
28:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Pro vs LG V60 ThinQ
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9000 x 7000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
- Апертура: f/1.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 3872 x 2592
Апертура f/2.3 f/1.9
Фокусное расстояние 27 мм 30 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 Pro
148
V60 ThinQ
н/д
Качество видео
Mi 11 Pro
117
V60 ThinQ
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Pro
143
V60 ThinQ
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6e) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.352 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.544 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Pro более удачной покупкой.

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