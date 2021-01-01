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Xiaomi Mi 11 Pro против Samsung Galaxy A80

Ксиаоми Ми 11 Про
VS
Самсунг Галакси А80
Xiaomi Mi 11 Pro
Samsung Galaxy A80

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A80, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3700 мАч
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (913 против 610 нит)
  • На 31% выше плотность пикселей (515 vs 393 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 67 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
Причины выбрать Samsung Galaxy A80
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Pro
vs
Galaxy A80

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 86.03%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 Pro +50%
913 нит
Galaxy A80
610 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 165.2 мм
Ширина 74.6 мм 76.5 мм
Толщина 8.5 мм 9.3 мм
Вес 205 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Зеленый Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Pro +6%
91.4%
Galaxy A80
86.03%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Про и Самсунг Галакси А80 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2840 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 618
Частота GPU 840 МГц 500 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Pro +99%
1130
Galaxy A80
567
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Pro +110%
3496
Galaxy A80
1667
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Pro +188%
709134
Galaxy A80
246258

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки - 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Pro
н/д
Galaxy A80
9:43 ч.
Время просмотра видео
Mi 11 Pro
н/д
Galaxy A80
14:44 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11 Pro
н/д
Galaxy A80
24:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Pro vs Samsung Galaxy A80
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - Апертура: f/1.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 8000 x 6000
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 Pro
148
Galaxy A80
н/д
Качество видео
Mi 11 Pro
117
Galaxy A80
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Pro
143
Galaxy A80
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6e) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Pro
н/д
Galaxy A80
85.5 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Май 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.22 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.43 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Pro более удачной покупкой.

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