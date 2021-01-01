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Xiaomi Mi 11 Pro против Vivo Y72 5G

Ксиаоми Ми 11 Про
VS
Виво Y72 5G
Xiaomi Mi 11 Pro
Vivo Y72 5G

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.58-дюймового Vivo Y72 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 134% выше максимальная яркость экрана (908 против 388 нит)
  • На 28% выше плотность пикселей (515 vs 401 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 67 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Vivo Y72 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 11 Pro
100
Y72 5G
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Pro
vs
Y72 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.81 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 84.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Время отклика - 31 мс
Контрастность - 599:1
Максимальная яркость
Mi 11 Pro +134%
908 нит
Y72 5G
388 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 164 мм
Ширина 74.6 мм 75.3 мм
Толщина 8.5 мм 8.5 мм
Вес 205 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Зеленый Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Pro +8%
91.4%
Y72 5G
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Про и Виво Y72 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2840 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G57 MC2
Частота GPU 840 МГц 950 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Pro +116%
1136
Y72 5G
526
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Pro +107%
3504
Y72 5G
1694
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Pro
686852
Y72 5G
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Funtouch OS 11.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Pro vs Vivo Y72 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6936
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4920 x 3264
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 Pro
148
Y72 5G
н/д
Качество видео
Mi 11 Pro
117
Y72 5G
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Pro
143
Y72 5G
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6e) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP -
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Pro
н/д
Y72 5G
86 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.2 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка наклеена на экран
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Pro более удачной покупкой.

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