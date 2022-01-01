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Xiaomi Mi 11 Ultra против Huawei Nova 9

Ксиаоми Ми 11 Ультра
VS
Хуавей Нова 9
Xiaomi Mi 11 Ultra
Huawei Nova 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.57-дюймового Huawei Nova 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 55% выше максимальная яркость экрана (937 против 605 нит)
  • На 31% выше плотность пикселей (515 vs 392 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 67 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Nova 9
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Весит на 59 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Ultra
vs
Nova 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 89.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 100%
ШИМ (PWM) 510 Гц 500 Гц
Время отклика 2.8 мс 2.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 Ultra +55%
937 нит
Nova 9
605 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 160 мм
Ширина 74.6 мм 73.7 мм
Толщина 8.4 мм 7.77 мм
Вес 234 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Звездно-голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Ultra +2%
91.4%
Nova 9
89.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Ультра и Хуавей Нова 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 642L
Частота GPU 840 МГц 490 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Ultra +45%
1127
Nova 9
779
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Ultra +17%
3474
Nova 9
2971
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 Ultra +48%
771342
Nova 9
521754
CPU 198271 156658
GPU 290845 158032
Memory 131669 87534
UX 151935 120646
Total score 771342 521754
3DMark Wild Life Performance
Mi 11 Ultra +117%
5415
Nova 9
2496
Stability 90% 98%
Graphics test 32 FPS 14 FPS
Graphics score 5415 2496
PCMark 3.0 score 13106 9693
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 EMUI 12
Размер системы из коробки 31 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (90% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 0:54 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Ultra
11:03 ч.
Nova 9 +9%
12:00 ч.
Время просмотра видео
Mi 11 Ultra +7%
15:10 ч.
Nova 9
14:14 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11 Ultra +6%
28:05 ч.
Nova 9
26:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Ultra vs Huawei Nova 9
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128° -
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 48 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6528 x 4896
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 Ultra
148
Nova 9
н/д
Качество видео
Mi 11 Ultra
117
Nova 9
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Ultra
143
Nova 9
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Ultra
89.5 дБ
Nova 9 +1%
90.5 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Ultra более удачной покупкой.

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