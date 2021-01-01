Xiaomi Mi 11 Ultra против Oppo Reno 4 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.55-дюймового Oppo Reno 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Ultra
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 5x
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 28% выше плотность пикселей (515 vs 402 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Oppo Reno 4 Pro
- Весит на 62 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
98
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
100
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
93
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
82
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
89
72
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.81 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|91.4%
|89.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|159.6 мм
|Ширина
|74.6 мм
|72.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.6 мм
|Вес
|234 грамма
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Керамика
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Макс. частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 1 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 620
|Частота GPU
|840 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~582 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Ultra +85%
1139
615
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Ultra +94%
3521
1817
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Ultra +129%
715323
312216
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|ColorOS 7.2
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 36 минут)
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:36 ч.
|0:36 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:16 ч.
Время просмотра видео
18:31 ч.
Время разговора (3G)
24:36 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|128°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 48 МП)
|3 (48 МП + 13 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 11 Ultra от DxOMark
|Примеры фото Oppo Reno 4 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.3
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Mi 11 Ultra +36%
148
109
Качество видео
Mi 11 Ultra +16%
117
101
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Ultra +32%
143
108
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6e)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Ultra более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1