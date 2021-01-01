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Xiaomi Mi 11 Ultra против Vivo iQOO 7

Ксиаоми Ми 11 Ультра
VS
Виво iQOO 7
Xiaomi Mi 11 Ultra
Vivo iQOO 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.62-дюймового Vivo iQOO 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 31% выше плотность пикселей (515 vs 394 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 67 Вт
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo iQOO 7
  • Весит на 24.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Ultra
vs
iQOO 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 510 Гц -
Время отклика 2.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 11 Ultra
960 нит
iQOO 7
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 162.2 мм
Ширина 74.6 мм 75.8 мм
Толщина 8.4 мм 8.7 мм
Вес 234 грамма 209.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Серый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Ultra +6%
91.4%
iQOO 7
86.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Ультра и Виво iQOO 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 660
Частота GPU 840 МГц 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Ultra +2%
1146
iQOO 7
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Ultra
3537
iQOO 7 +9%
3857
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Ultra
700018
iQOO 7 +9%
765003
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 OriginOS
Размер системы из коробки 31 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (90% за 30 минут) Да (100% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 0:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Ultra
11:03 ч.
iQOO 7
н/д
Время просмотра видео
Mi 11 Ultra
15:10 ч.
iQOO 7
н/д
Время разговора (3G)
Mi 11 Ultra
28:05 ч.
iQOO 7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Ultra vs Vivo iQOO 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 48 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4608 x 3456
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 Ultra
148
iQOO 7
н/д
Качество видео
Mi 11 Ultra
117
iQOO 7
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Ultra
143
iQOO 7
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6e) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Ultra
89.5 дБ
iQOO 7
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi 11 Ultra. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, автономность, камера и корпус.

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