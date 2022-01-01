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Xiaomi Mi 11 Ultra против Xiaomi 11i

Ксиаоми Ми 11 Ультра
VS
Ксиаоми 11i
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi 11i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.67-дюймового Xiaomi 11i, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 30% выше плотность пикселей (515 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 67 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Xiaomi 11i
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Ultra
vs
Xiaomi 11i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 900 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 86.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 510 Гц -
Время отклика 2.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Mi 11 Ultra
934 нит
Xiaomi 11i
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 163.65 мм
Ширина 74.6 мм 76.19 мм
Толщина 8.4 мм 8.34 мм
Вес 234 грамма 207 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Фиолетовый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Ultra +6%
91.4%
Xiaomi 11i
86.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Ультра и Ксиаоми 11i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2840 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G68 MC4
Частота GPU 840 МГц 950 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Ultra +75%
1128
Xiaomi 11i
644
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Ultra +69%
3462
Xiaomi 11i
2043
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 Ultra +79%
771005
Xiaomi 11i
429980
CPU 198271 128361
GPU 290845 123788
Memory 131669 67540
UX 151935 112380
Total score 771005 429980
3DMark Wild Life Performance
Mi 11 Ultra +158%
5339
Xiaomi 11i
2066
Stability 91% -
Graphics test 31 FPS 12 FPS
Graphics score 5339 2066
PCMark 3.0 score 13093 10745
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки 31 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5160 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (90% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 0:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:18 ч. -
Просмотр видео 12:44 ч. -
Игры 04:46 ч. -
Режим ожидания 79 ч. -
Общая автономность
Mi 11 Ultra
25:28 ч.
Xiaomi 11i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Ultra vs Xiaomi 11i
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 12032 x 9024
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 48 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4608 x 3456
Апертура f/2.3 f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Ultra
89.5 дБ
Xiaomi 11i
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Ultra более удачной покупкой.

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