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Xiaomi Mi 11 Ultra против 12 Pro

Ксиаоми Ми 11 Ультра
VS
Ксиаоми 12 Pro
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.73-дюймового Xiaomi 12 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (1497 против 941 нит)
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Весит на 30 граммов меньше
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1234 и 1130 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Ultra
vs
12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.73 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 521 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 510 Гц -
Время отклика 2.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 11 Ultra
941 нит
12 Pro +59%
1497 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 163.6 мм
Ширина 74.6 мм 74.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.16 мм
Вес 234 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость IP68 -
Материал задней панели Керамика Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Зеленый, Розовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Ultra +2%
91.4%
12 Pro
89.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Ультра и Ксиаоми 12 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 730
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Ultra
1130
12 Pro +9%
1234
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Ultra
3476
12 Pro +11%
3875
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 Ultra
800060
12 Pro +25%
1003516
CPU 208989 -
GPU 303798 -
Memory 135116 -
UX 155840 -
Total score 800060 1003516
3DMark Wild Life Performance
Mi 11 Ultra
5423
12 Pro
н/д
Stability 90% -
Graphics test 32 FPS -
Graphics score 5423 -
PCMark 3.0 score 12241 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced MIUI 13
Размер системы из коробки 31 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (90% за 30 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 0:19 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Ultra
11:03 ч.
12 Pro
н/д
Время просмотра видео
Mi 11 Ultra
15:10 ч.
12 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Mi 11 Ultra
28:05 ч.
12 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Ultra vs Xiaomi 12 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 128° 115°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 48 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6528 x 4896
Апертура f/2.3 -
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 Ultra
148
12 Pro
н/д
Качество видео
Mi 11 Ultra
117
12 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Ultra
143
12 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Ultra
89.5 дБ
12 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi 12 Pro, а если камера и корпус – то Xiaomi Mi 11 Ultra.

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