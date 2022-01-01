Xiaomi Mi 11 Ultra против Xiaomi 12S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.28-дюймового Xiaomi 12S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Ultra
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 0.53" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- На 23% выше плотность пикселей (515 vs 419 PPI)
Причины выбрать Xiaomi 12S
- Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- Весит на 52 грамма меньше
- На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1318 и 1128 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
82
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
87
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.81 дюймов
|6.28 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|419 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|900 нит
|-
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|91.4%
|89.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|510 Гц
|-
|Время отклика
|2.8 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|152.7 мм
|Ширина
|74.6 мм
|69.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.2 мм
|Вес
|234 грамма
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|-
|Материал задней панели
|Керамика
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Белый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2840 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 730
|Частота GPU
|840 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1128
Xiaomi 12S +17%
1318
Geekbench 5 (многоядерный)
3462
Xiaomi 12S +19%
4135
|CPU
|198271
|233457
|GPU
|290845
|471686
|Memory
|131669
|191611
|UX
|151935
|174562
|Total score
|771005
|1065177
|Stability
|91%
|-
|Graphics test
|31 FPS
|-
|Graphics score
|5339
|-
|PCMark 3.0 score
|13093
|-
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark (#73 и #9)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
|Размер системы из коробки
|31 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (67 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (90% за 30 минут)
|Да (50% за 17 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
|0:43 ч.
|Веб-серфинг
|08:18 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:44 ч.
|-
|Игры
|04:46 ч.
|-
|Режим ожидания
|79 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|-
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|128°
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 48 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 11 Ultra от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.3
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|27 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
148
Качество видео
117
Итоговая оценка камеры
143
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi 12S, а если камера – то Xiaomi Mi 11 Ultra.
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