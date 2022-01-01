Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T Pro, который имеет процессор Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.