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Xiaomi Mi 11 против Apple iPhone 12 Pro

Ксиаоми Ми 11
Xiaomi Mi 11
VS
Эпл Айфон 12 Про
Apple iPhone 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1785 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 2815 мАч
  • На 0.71" большая диагональ экрана
  • На 86% выше максимальная яркость экрана (1470 против 791 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 12% выше плотность пикселей (515 vs 460 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1599 и 1120 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
iPhone 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 277 Гц
Время отклика - 3.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 +86%
1470 нит
iPhone 12 Pro
791 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 146.7 мм
Ширина 74.6 мм 71.5 мм
Толщина 8.1 мм 7.4 мм
Вес 196 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +6%
91.4%
iPhone 12 Pro
86%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Эпл Айфон 12 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11
1120
iPhone 12 Pro +43%
1599
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11
3773
iPhone 12 Pro +6%
3991
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 +19%
702025
iPhone 12 Pro
591984

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI MIUI 12.5 -
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (59% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11
н/д
iPhone 12 Pro
12:15 ч.
Время просмотра видео
Mi 11
н/д
iPhone 12 Pro
14:06 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11
н/д
iPhone 12 Pro
18:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Apple iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4290 x 2800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4290 x 2800
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11
н/д
iPhone 12 Pro
135
Качество видео
Mi 11
н/д
iPhone 12 Pro
112
Итоговая оценка камеры
Mi 11
н/д
iPhone 12 Pro
128

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
iPhone 12 Pro
91.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Mi 11, а если программное обеспечение, камера и звук – то Apple iPhone 12 Pro.

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