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Xiaomi Mi 11 против Apple iPhone 14 Plus

Ксиаоми Ми 11
VS
Эпл Айофн 4 Плюс
Xiaomi Mi 11
Apple iPhone 14 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Plus, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (919 против 799 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 12% выше плотность пикселей (515 vs 458 PPI)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 61% лучшая автономность (41:09 vs 25:31 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
iPhone 14 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 900 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 59 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mi 11 +15%
919 нит
iPhone 14 Plus
799 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 160.8 мм
Ширина 74.6 мм 78.1 мм
Толщина 8.1 мм 7.8 мм
Вес 196 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +5%
91.4%
iPhone 14 Plus
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Эпл Айофн 4 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц 1200 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11
1075
iPhone 14 Plus +59%
1708
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11
3461
iPhone 14 Plus +31%
4537
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11
785614
iPhone 14 Plus +1%
794381
CPU 206267 197630
GPU 290773 331488
Memory 125989 134708
UX 163427 134652
Total score 785614 794381
3DMark Wild Life Performance
Mi 11
5107
iPhone 14 Plus +86%
9492
Пиковая температура корпуса - 44 °C
Stability 91% 75%
Graphics test 30 FPS 56 FPS
Graphics score 5107 9492
PCMark 3.0
Mi 11
12661
iPhone 14 Plus
н/д
Web score 11178 -
Video editing 7615 -
Photo editing 28312 -
Data manipulation 9909 -
Writing score 14806 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4325 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:45 ч. 13:47 ч.
Просмотр видео 10:58 ч. 17:29 ч.
Игры 03:56 ч. 06:12 ч.
Режим ожидания 98 ч. 146 ч.
Общая автономность
Mi 11
25:31 ч.
iPhone 14 Plus +61%
41:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Apple iPhone 14 Plus
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4032 x 3024
Апертура f/2.3 f/1.9
Фокусное расстояние 27 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11
127
iPhone 14 Plus +6%
135
Качество видео
Mi 11
107
iPhone 14 Plus +36%
146
Итоговая оценка камеры
Mi 11
120
iPhone 14 Plus +11%
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
iPhone 14 Plus
79.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3,5-мм разъём для наушников
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Plus более удачной покупкой.

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