Xiaomi Mi 11 против Apple iPhone 14 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
- На 0.71" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3200 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 12% выше плотность пикселей (515 vs 460 PPI)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против NVMe
- Функция реверсивной зарядки
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 94% выше максимальная яркость экрана (1790 против 921 нит)
- На 37% лучшая автономность (36:11 vs 26:20 часов)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
83
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
79
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.81 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1179 x 2556 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|900 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|91.4%
|87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|147.5 мм
|Ширина
|74.6 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.85 мм
|Вес
|196 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий
|Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 660
|Apple GPU
|Частота GPU
|840 МГц
|-
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1075
iPhone 14 Pro +72%
1850
Geekbench 5 (многоядерный)
3463
iPhone 14 Pro +53%
5307
|CPU
|206267
|242087
|GPU
|290773
|419508
|Memory
|125989
|162089
|UX
|163427
|144728
|Total score
|783084
|961338
|Stability
|91%
|79%
|Graphics test
|30 FPS
|59 FPS
|Graphics score
|5145
|9862
|PCMark 3.0 score
|12561
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|iOS 16
|Оболочка UI
|MIUI 13
|-
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|55 Вт
|23 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|1:41 ч.
|Веб-серфинг
|08:21 ч.
|12:35 ч.
|Просмотр видео
|10:58 ч.
|15:45 ч.
|Игры
|04:36 ч.
|06:03 ч.
|Режим ожидания
|98 ч.
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.3
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|27 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
127
iPhone 14 Pro +13%
143
Качество видео
107
iPhone 14 Pro +39%
149
Итоговая оценка камеры
120
iPhone 14 Pro +22%
146
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3,5-мм разъём для наушников
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.
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