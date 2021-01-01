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Xiaomi Mi 11 против Google Pixel 6

Ксиаоми Ми 11
VS
Гугл Пиксель 6
Xiaomi Mi 11
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 25% выше плотность пикселей (515 vs 411 PPI)
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (920 против 843 нит)
  • Тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 11
96
Pixel 6
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 11
90
Pixel 6
83
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 11
78
Pixel 6
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 11
71
Pixel 6
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 11
89
Pixel 6
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 11
82
Pixel 6
80

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 397 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 +9%
920 нит
Pixel 6
843 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 158.6 мм
Ширина 74.6 мм 74.8 мм
Толщина 8.1 мм 8.9 мм
Вес 196 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +10%
91.4%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Google Tensor
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G78 MP20
Частота GPU 840 МГц 848 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +6%
1080
Pixel 6
1023
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +20%
3469
Pixel 6
2894
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 +8%
723794
Pixel 6
671658
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced Stock Android
Размер системы из коробки - 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11
11:26 ч.
Pixel 6 +10%
12:37 ч.
Время просмотра видео
Mi 11
13:57 ч.
Pixel 6 +49%
20:25 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11 +32%
28:00 ч.
Pixel 6
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 3840 x 2160
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11
127
Pixel 6
н/д
Качество видео
Mi 11
107
Pixel 6
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11
120
Pixel 6
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3,5-мм разъём для наушников
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и камера - выбирайте Xiaomi Mi 11, а если корпус и звук – то Google Pixel 6.

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