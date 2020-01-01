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Xiaomi Mi 11 против Huawei Honor 20 Pro

Ксиаоми Ми 11
Xiaomi Mi 11
VS
Хуавей Хонор 20 Про
Huawei Honor 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • На 209% выше максимальная яркость экрана (1484 против 480 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • На 25% выше плотность пикселей (515 vs 412 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
Honor 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.81 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 333 Гц
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Mi 11 +209%
1484 нит
Honor 20 Pro
480 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 154.6 мм
Ширина 74.6 мм 73.9 мм
Толщина 8.1 мм 8.4 мм
Вес 196 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +9%
91.4%
Honor 20 Pro
84.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Хуавей Хонор 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2840 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali G76 MP10
Частота GPU 700 МГц 720 МГц
FLOPS - ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +61%
1118
Honor 20 Pro
693
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +48%
3777
Honor 20 Pro
2558
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 +76%
703332
Honor 20 Pro
398566

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.5 Magic 3.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11
н/д
Honor 20 Pro
15:13 ч.
Время просмотра видео
Mi 11
н/д
Honor 20 Pro
15:00 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11
н/д
Honor 20 Pro
29:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Huawei Honor 20 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128° 117°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6528 x 4896
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11
н/д
Honor 20 Pro
117
Качество видео
Mi 11
н/д
Honor 20 Pro
97
Итоговая оценка камеры
Mi 11
н/д
Honor 20 Pro
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да -

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
Honor 20 Pro
84.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.

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