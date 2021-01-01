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Xiaomi Mi 11 против Huawei Mate 20 Pro

Ксиаоми Ми 11
Xiaomi Mi 11
VS
Хуавей Мейт 20 Про
Huawei Mate 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.39-дюймового Huawei Mate 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 129% выше максимальная яркость экрана (1480 против 646 нит)
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
Mate 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 538 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 88.14%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.1%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 +129%
1480 нит
Mate 20 Pro
646 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 157.8 мм
Ширина 74.6 мм 72.3 мм
Толщина 8.1 мм 8.6 мм
Вес 196 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +4%
91.4%
Mate 20 Pro
88.14%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Хуавей Мейт 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2840 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali G76 MP10
Частота GPU 840 МГц 720 МГц
FLOPS - ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +65%
1134
Mate 20 Pro
688
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +53%
3743
Mate 20 Pro
2440
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 +84%
701869
Mate 20 Pro
382068

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.5 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 15.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да, Qi (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 53 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:53 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11
н/д
Mate 20 Pro
13:57 ч.
Время просмотра видео
Mi 11
н/д
Mate 20 Pro
15:22 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11
н/д
Mate 20 Pro
28:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Huawei Mate 20 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 5632 x 4224
Апертура f/2.3 f/2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11
н/д
Mate 20 Pro
114
Качество видео
Mi 11
н/д
Mate 20 Pro
97
Итоговая оценка камеры
Mi 11
н/д
Mate 20 Pro
109

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
Mate 20 Pro
76.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.

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