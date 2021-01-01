Xiaomi Mi 11 против LG K40
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 5.7-дюймового LG K40, который имеет процессор Mediatek MT6762 Helio P22 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
- Показывает в 7 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 1.11" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3000 мАч
- На 83% выше плотность пикселей (515 vs 282 PPI)
- На 97% выше максимальная яркость экрана (908 против 460 нит)
- Тонкие рамки – на 14.94% выше полезная площадь экрана
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Быстрая зарядка мощностью 55 Ватт
- Стабилизация изображения
Причины выбрать LG K40
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
- Весит на 46 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.81 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.4%
|76.46%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|100 Гц
|Время отклика
|-
|35 мс
|Контрастность
|-
|1484:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|153 мм
|Ширина
|74.6 мм
|71.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.3 мм
|Вес
|196 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Да
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Mediatek MT6762 Helio P22
|Макс. частота
|2840 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|840 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR3
|Частота памяти
|2750 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 2 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|LG UX 7
|Размер системы из коробки
|-
|11 ГБ
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|55 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|2:05 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.3
|-
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|10
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.518 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.579 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1