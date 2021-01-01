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Xiaomi Mi 11 против LG K40

Ксиаоми Ми 11
VS
Лджи К40
Xiaomi Mi 11
LG K40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 5.7-дюймового LG K40, который имеет процессор Mediatek MT6762 Helio P22 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Показывает в 7 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.11" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3000 мАч
  • На 83% выше плотность пикселей (515 vs 282 PPI)
  • На 97% выше максимальная яркость экрана (908 против 460 нит)
  • Тонкие рамки – на 14.94% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 55 Ватт
  • Стабилизация изображения
Причины выбрать LG K40
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Весит на 46 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 11
98
LG K40
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 11
100
LG K40
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 11
89
LG K40
52
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 11
75
LG K40
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 11
92
LG K40
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 11
88
LG K40
44

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
LG K40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.81 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 76.46%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.2%
ШИМ (PWM) - 100 Гц
Время отклика - 35 мс
Контрастность - 1484:1
Максимальная яркость
Mi 11 +97%
908 нит
LG K40
460 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 153 мм
Ширина 74.6 мм 71.9 мм
Толщина 8.1 мм 8.3 мм
Вес 196 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +20%
91.4%
LG K40
76.46%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Лджи К40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Mediatek MT6762 Helio P22
Макс. частота 2840 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 660 PowerVR GE8320
Частота GPU 840 МГц 650 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти 2750 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11
1085
LG K40
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11
3483
LG K40
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 +603%
668688
LG K40
95059

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12.5 LG UX 7
Размер системы из коробки - 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 55 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 0:50 ч. 2:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11
11:26 ч.
LG K40
н/д
Время просмотра видео
Mi 11
13:57 ч.
LG K40
н/д
Время разговора (3G)
Mi 11
28:00 ч.
LG K40
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs LG K40
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 3264 x 2448
Апертура f/2.3 -
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 10
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
LG K40
81.6 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.518 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.579 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.

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