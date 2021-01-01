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Xiaomi Mi 11 против Meizu 18

Ксиаоми Ми 11
VS
Мейзу 18
Xiaomi Mi 11
Meizu 18

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.2-дюймового Meizu 18, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • На 0.61" большая диагональ экрана
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (929 против 710 нит)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4000 мАч
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu 18
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.4 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 11
97
Meizu 18
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 11
98
Meizu 18
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 11
89
Meizu 18
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 11
72
Meizu 18
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 11
92
Meizu 18
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 11
87
Meizu 18
86

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
Meizu 18

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- DC Dimming
Максимальная яркость
Mi 11 +31%
929 нит
Meizu 18
710 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 152.4 мм
Ширина 74.6 мм 69.2 мм
Толщина 8.1 мм 8.2 мм
Вес 196 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки Синий, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +3%
91.4%
Meizu 18
88.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Мейзу 18 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 660
Частота GPU 840 МГц 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11
1100
Meizu 18 +4%
1146
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11
3509
Meizu 18 +4%
3662
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11
647469
Meizu 18 +9%
706132

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Flyme 9

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 36 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (40% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11
11:26 ч.
Meizu 18
н/д
Время просмотра видео
Mi 11
13:57 ч.
Meizu 18
н/д
Время разговора (3G)
Mi 11
28:00 ч.
Meizu 18
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Meizu 18
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9204 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 122°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 5963 x 3354
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11
127
Meizu 18
н/д
Качество видео
Mi 11
107
Meizu 18
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11
120
Meizu 18
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi 11, а если камера и звук – то Meizu 18.

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