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Xiaomi Mi 11 против Motorola Edge 20 Pro

Ксиаоми Ми 11
VS
Моторола Эдж 20 Про
Xiaomi Mi 11
Motorola Edge 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • На 34% выше плотность пикселей (515 vs 385 PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (930 против 682 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Edge 20 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 26% лучшая автономность (112 vs 89 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
Edge 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 150.8%
ШИМ (PWM) - 471 Гц
Время отклика - 15 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 +36%
930 нит
Edge 20 Pro
682 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 163 мм
Ширина 74.6 мм 76 мм
Толщина 8.1 мм 7 мм
Вес 196 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +3%
91.4%
Edge 20 Pro
89%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Моторола Эдж 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 675 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +12%
1095
Edge 20 Pro
980
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +10%
3499
Edge 20 Pro
3174
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 +5%
743398
Edge 20 Pro
705946
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Stock Android
Размер системы из коробки - 33 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:17 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11
11:26 ч.
Edge 20 Pro +9%
12:32 ч.
Время просмотра видео
Mi 11
13:57 ч.
Edge 20 Pro +69%
23:00 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11
28:00 ч.
Edge 20 Pro +43%
40:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Motorola Edge 20 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 12032 x 9204
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 126 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6528 x 4896
Апертура f/2.3 f/2.3
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11
127
Edge 20 Pro
н/д
Качество видео
Mi 11
107
Edge 20 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11
120
Edge 20 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
Edge 20 Pro
82.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3,5-мм разъём для наушников
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера и корпус - выбирайте Motorola Edge 20 Pro, а если дисплей, производительность, программное обеспечение и звук – то Xiaomi Mi 11.

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