Главная > Сравнение смартфонов > Mi 11 vs 7T Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 11 против OnePlus 7T Pro

Ксиаоми Ми 11
Xiaomi Mi 11
VS
Ванплас 7Т Про
OnePlus 7T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.67-дюймового OnePlus 7T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • На 151% выше максимальная яркость экрана (1504 против 600 нит)
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Комплектуется на 515 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4085 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 7T Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 11
99
7T Pro
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 11
100
7T Pro
82
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 11
96
7T Pro
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 11
71
7T Pro
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 11
82
7T Pro
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 11
88
7T Pro
80

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
7T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 516 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 294 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 +151%
1504 нит
7T Pro
600 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 162.6 мм
Ширина 74.6 мм 75.9 мм
Толщина 8.1 мм 8.8 мм
Вес 196 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +4%
91.4%
7T Pro
88.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Ванплас 7Т Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Макс. частота 2840 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 640
Частота GPU 840 МГц 700 МГц
FLOPS - ~1036 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +59%
1157
7T Pro
729
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +32%
3848
7T Pro
2910
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 +46%
707875
7T Pro
485274

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.5 OxygenOS 10.0
Размер системы из коробки - 28 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4085 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да, Warp Charge 30T (50% за 20 минут)
Время полной зарядки - 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11
н/д
7T Pro
12:03 ч.
Время просмотра видео
Mi 11
н/д
7T Pro
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11
н/д
7T Pro
34:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs OnePlus 7T Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4608 x 3456
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
7T Pro
82.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Прозрачный чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклейки
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 11 или Apple iPhone 11
2. Xiaomi Mi 11 или Samsung Galaxy S20
3. Xiaomi Mi 11 или OnePlus 8 Pro
4. Xiaomi Mi 11 или Apple iPhone 12 Pro Max
5. Xiaomi Mi 11 или Samsung Galaxy S21
6. OnePlus 7T Pro или Apple iPhone 11
7. OnePlus 7T Pro или Apple iPhone XR
8. OnePlus 7T Pro или Apple iPhone 11 Pro
9. OnePlus 7T Pro или Xiaomi Mi Note 10 Pro
10. OnePlus 7T Pro или Huawei P40 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях