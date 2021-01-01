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Xiaomi Mi 11 против OnePlus Nord

Ксиаоми Ми 11
Xiaomi Mi 11
VS
Ванплас Норд
OnePlus Nord

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 97% выше максимальная яркость экрана (1504 против 765 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 26% выше плотность пикселей (515 vs 408 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 485 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4115 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
OnePlus Nord

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 6.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 +97%
1504 нит
OnePlus Nord
765 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 158.3 мм
Ширина 74.6 мм 73.3 мм
Толщина 8.1 мм 8.2 мм
Вес 196 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +5%
91.4%
OnePlus Nord
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Ванплас Норд в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 620
Частота GPU 840 МГц 750 МГц
FLOPS - ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +87%
1157
OnePlus Nord
620
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +96%
3848
OnePlus Nord
1960
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 +124%
707875
OnePlus Nord
316014

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 12.5 OxygenOS 10.5.4
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4115 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11
н/д
OnePlus Nord
13:22 ч.
Время просмотра видео
Mi 11
н/д
OnePlus Nord
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11
н/д
OnePlus Nord
25:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs OnePlus Nord
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 128° 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus Nord от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6528 x 4896
Апертура f/2.3 f/2.5
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11
н/д
OnePlus Nord
117
Качество видео
Mi 11
н/д
OnePlus Nord
92
Итоговая оценка камеры
Mi 11
н/д
OnePlus Nord
108

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
OnePlus Nord
85.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.

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