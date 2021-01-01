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Xiaomi Mi 11 против Oppo Reno 4

Ксиаоми Ми 11
Xiaomi Mi 11
VS
Оппо Рено 4
Oppo Reno 4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.4-дюймового Oppo Reno 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 87% выше максимальная яркость экрана (1504 против 806 нит)
  • На 25% выше плотность пикселей (515 vs 411 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 585 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 4015 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Oppo Reno 4
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 11
99
Reno 4
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 11
100
Reno 4
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 11
96
Reno 4
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 11
71
Reno 4
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 11
82
Reno 4
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 11
88
Reno 4
68

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
Reno 4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Максимальная яркость
Mi 11 +87%
1504 нит
Reno 4
806 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 160.3 мм
Ширина 74.6 мм 73.9 мм
Толщина 8.1 мм 7.7 мм
Вес 196 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки Синий, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +8%
91.4%
Reno 4
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Оппо Рено 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2840 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 618
Частота GPU 840 МГц 750 МГц
FLOPS - ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +99%
1157
Reno 4
581
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +113%
3848
Reno 4
1804
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 +169%
707875
Reno 4
262755

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 12.5 ColorOS 7.2

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4015 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 35 минут)
Время полной зарядки - 1:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Oppo Reno 4
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128° 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6528 x 4896
Апертура f/2.3 f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.

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