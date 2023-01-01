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Xiaomi Mi 11 против Samsung Galaxy A14

71 из 100
Xiaomi Mi 11
VS
53 из 100
Samsung Galaxy A14
Xiaomi Mi 11
Samsung Galaxy A14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 29% выше плотность пикселей (515 vs 400 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Тонкие рамки – на 11.2% выше полезная площадь экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (55W vs 15W)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 11
65
Galaxy A14
71*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 11
71
Galaxy A14
53*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
Galaxy A14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED PLS TFT
Размер 6.81 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 900 нит 450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 80.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Mi 11
932 нит
Galaxy A14
н/д

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 167.7 мм
Ширина 74.6 мм 78 мм
Толщина 8.1 мм 9.1 мм
Вес 196 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +14%
91.4%
Galaxy A14
80.2%

Производительность

Тестируем Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy A14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G MediaTek Helio G80
Макс. частота 2840 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G52 MP2
Частота GPU 840 МГц 950 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~54.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +209%
1085
Galaxy A14
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +169%
3499
Galaxy A14
1303
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 +430%
792451
Galaxy A14
149395
CPU 206267 40093
GPU 290773 24567
Memory 125989 38370
UX 163427 45318
Total score 792451 149395
3DMark Wild Life Performance
Mi 11 +605%
5044
Galaxy A14
715
Stability 91% 97%
Graphics test 30 FPS 4 FPS
Graphics score 5044 715
Web score 11310 5253
Video editing 7610 4019
Photo editing 28453 9679
Data manipulation 9846 5178
Writing score 14880 8119
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 13
Оболочка UI MIUI 13 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки - 23 ГБ

Батарея

Объем 4600 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 55 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 2:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:45 ч. -
Просмотр видео 10:58 ч. -
Игры 03:56 ч. -
Режим ожидания 98 ч. -
Общая автономность
Mi 11
25:31 ч.
Galaxy A14
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy A14
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4128 x 3096
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11
127
Galaxy A14
н/д
Качество видео
Mi 11
107
Galaxy A14
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11
120
Galaxy A14
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2020 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.

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