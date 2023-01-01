Xiaomi Mi 11 против Samsung Galaxy A14
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
- Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 29% выше плотность пикселей (515 vs 400 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Тонкие рамки – на 11.2% выше полезная площадь экрана
- Поддерживает более мощную зарядку (55W vs 15W)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
87
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
57
Производительность
Быстродействие приложений и системы
20
Игры
Возможности в 3D-гейминге
60
17
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
67
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|6.81 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|900 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.4%
|80.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|167.7 мм
|Ширина
|74.6 мм
|78 мм
|Толщина
|8.1 мм
|9.1 мм
|Вес
|196 граммов
|201 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
|Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|MediaTek Helio G80
|Макс. частота
|2840 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|4 МБ
|1 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|840 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~54.6 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +209%
1085
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +169%
3499
1303
|CPU
|206267
|40093
|GPU
|290773
|24567
|Memory
|125989
|38370
|UX
|163427
|45318
|Total score
|792451
|149395
|Stability
|91%
|97%
|Graphics test
|30 FPS
|4 FPS
|Graphics score
|5044
|715
|Web score
|11310
|5253
|Video editing
|7610
|4019
|Photo editing
|28453
|9679
|Data manipulation
|9846
|5178
|Writing score
|14880
|8119
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 13
|One UI Core 5.0
|Размер системы из коробки
|-
|23 ГБ
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|55 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 30 минут)
|Да (27% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|2:18 ч.
|Веб-серфинг
|07:45 ч.
|-
|Просмотр видео
|10:58 ч.
|-
|Игры
|03:56 ч.
|-
|Режим ожидания
|98 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.3
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
127
Качество видео
107
Итоговая оценка камеры
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1