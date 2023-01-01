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Xiaomi Mi 11 против Samsung Galaxy A34 5G

71 из 100
Xiaomi Mi 11
VS
68 из 100
Samsung Galaxy A34 5G
Xiaomi Mi 11
Samsung Galaxy A34 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A34 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 32% выше плотность пикселей (515 vs 390 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Поддерживает более мощную зарядку (55W vs 25W)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A34 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 57% лучшая автономность (40:04 vs 25:31 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (1000 против 918 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
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Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
Galaxy A34 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 390 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 900 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 253 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mi 11
918 нит
Galaxy A34 5G +9%
1000 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 161.3 мм
Ширина 74.6 мм 78.1 мм
Толщина 8.1 мм 8.2 мм
Вес 196 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +8%
91.4%
Galaxy A34 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy A34 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2840 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G68 MC4
Частота GPU 840 МГц 800 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~686 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +38%
1079
Galaxy A34 5G
780
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +51%
3488
Galaxy A34 5G
2314
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 +65%
783219
Galaxy A34 5G
475218
CPU 206267 128789
GPU 290773 137780
Memory 125989 84020
UX 163427 126359
Total score 783219 475218
3DMark Wild Life Performance
Mi 11 +119%
5039
Galaxy A34 5G
2302
Пиковая температура корпуса - 37.5 °C
Stability 91% 99%
Graphics test 30 FPS 13 FPS
Graphics score 5039 2302
PCMark 3.0
Mi 11 +10%
12759
Galaxy A34 5G
11614
Web score 11330 9558
Video editing 7613 7448
Photo editing 28467 18674
Data manipulation 9846 11062
Writing score 14904 14823
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1
Размер системы из коробки - 38 ГБ

Батарея

Объем 4600 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 55 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (49% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:45 ч. 13:44 ч.
Просмотр видео 10:58 ч. 17:53 ч.
Игры 03:56 ч. 06:28 ч.
Режим ожидания 98 ч. 133 ч.
Общая автономность
Mi 11
25:31 ч.
Galaxy A34 5G +57%
40:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy A34 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HAYX (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A34 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5380 x 3620 4160 x 3120
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 +28%
127
Galaxy A34 5G
99
Качество видео
Mi 11 +37%
107
Galaxy A34 5G
78
Итоговая оценка камеры
Mi 11 +30%
120
Galaxy A34 5G
92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 24 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
Galaxy A34 5G
90.4 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года Март 2023 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.55 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.49 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi 11, а если автономность, корпус и звук – то Samsung Galaxy A34 5G.

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