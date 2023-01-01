Xiaomi Mi 11 против Samsung Galaxy A53 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A53 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
- Показывает на 88% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 27% выше плотность пикселей (515 vs 405 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- На 0.31" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- На 11% выше максимальная яркость экрана (919 против 828 нит)
- Тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- На 33% лучшая автономность (33:59 vs 25:31 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
64
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
67
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.81 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|515 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|900 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|830 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|91.4%
|85.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|250 Гц
|Время отклика
|-
|9 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|159.6 мм
|Ширина
|74.6 мм
|74.8 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.1 мм
|Вес
|196 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий
|Черный, Белый, Синий, Персиковый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Samsung Exynos 1280
|Макс. частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Mali-G68 MP4
|Частота GPU
|840 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~487 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +46%
1075
737
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +83%
3461
1888
|CPU
|206267
|112126
|GPU
|290773
|126851
|Memory
|125989
|73975
|UX
|163427
|98952
|Total score
|785614
|418192
|Пиковая температура корпуса
|-
|45.2 °C
|Stability
|91%
|99%
|Graphics test
|30 FPS
|13 FPS
|Graphics score
|5107
|2287
|Web score
|11178
|9324
|Video editing
|7615
|7468
|Photo editing
|28312
|21110
|Data manipulation
|9909
|9095
|Writing score
|14806
|14991
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|-
|36 ГБ
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|55 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 30 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|1:24 ч.
|Веб-серфинг
|07:45 ч.
|10:38 ч.
|Просмотр видео
|10:58 ч.
|15:55 ч.
|Игры
|03:56 ч.
|05:01 ч.
|Режим ожидания
|98 ч.
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1P (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX616 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 11 от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5380 x 3620
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.3
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Mi 11 +30%
127
Качество видео
Mi 11 +138%
107
Итоговая оценка камеры
Mi 11 +52%
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|24
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3,5-мм разъём для наушников
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi 11, а если программное обеспечение, автономность, корпус и звук – то Samsung Galaxy A53 5G.
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