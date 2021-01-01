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Xiaomi Mi 11 против Samsung Galaxy Note 10 Lite

Ксиаоми Ми 11
Xiaomi Mi 11
VS
Самсунг Галакси Ноте 10 Лайт
Samsung Galaxy Note 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2020 года Xiaomi Mi 11 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Lite, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 140% выше максимальная яркость экрана (1504 против 627 нит)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 31% выше плотность пикселей (515 vs 394 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Lite
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11
vs
Galaxy Note 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.81 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.4% 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 140.4%
ШИМ (PWM) - 229 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 +140%
1504 нит
Galaxy Note 10 Lite
627 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 163.7 мм
Ширина 74.6 мм 76.1 мм
Толщина 8.1 мм 8.7 мм
Вес 196 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый, Хаки Черный, Аура, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 +6%
91.4%
Galaxy Note 10 Lite
86.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 и Самсунг Галакси Ноте 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 2840 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G72MP18
Частота GPU 840 МГц 572 МГц
FLOPS - ~658 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 +68%
1157
Galaxy Note 10 Lite
690
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 +87%
3848
Galaxy Note 10 Lite
2063
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 +98%
707875
Galaxy Note 10 Lite
356775

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 3.0
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 55 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11
н/д
Galaxy Note 10 Lite
14:37 ч.
Время просмотра видео
Mi 11
н/д
Galaxy Note 10 Lite
15:23 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11
н/д
Galaxy Note 10 Lite
27:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy Note 10 Lite
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5380 x 3620 6464 x 4864
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11
н/д
Galaxy Note 10 Lite
84.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.29 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.08 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 более удачной покупкой.

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