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Xiaomi Mi 11i против Huawei Nova 8 Pro

Ксиаоми Ми 11i
VS
Хуавей Нова 8 Про
Xiaomi Mi 11i
Huawei Nova 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11i с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.57-дюймового Huawei Nova 8 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11i
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 520 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (926 против 800 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 8 Pro
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11i
vs
Nova 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.6% -
ШИМ (PWM) 500 Гц -
Время отклика 2.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 11i +16%
926 нит
Nova 8 Pro
800 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 163.3 мм
Ширина 76.4 мм 74.1 мм
Толщина 7.8 мм 7.9 мм
Вес 196 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Серебристый, Черный Черный, Зеленый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11i
85.9%
Nova 8 Pro +4%
89.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11i и Хуавей Нова 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2840 МГц 2580 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G77 MP8
Частота GPU 840 МГц 700 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11i +64%
1108
Nova 8 Pro
675
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11i +42%
3616
Nova 8 Pro
2552
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11i +72%
776009
Nova 8 Pro
451416
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 11
Размер системы из коробки 25.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. 0:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11i
13:00 ч.
Nova 8 Pro
н/д
Время просмотра видео
Mi 11i
16:28 ч.
Nova 8 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Mi 11i
24:25 ч.
Nova 8 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11i vs Huawei Nova 8 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9204 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11i от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11i
116
Nova 8 Pro
н/д
Качество видео
Mi 11i
103
Nova 8 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11i
111
Nova 8 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11i
87.5 дБ
Nova 8 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11i более удачной покупкой.

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