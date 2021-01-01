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Xiaomi Mi 11i против Huawei P30 Pro

Ксиаоми Ми 11i
VS
Хуавей П30 Про
Xiaomi Mi 11i
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11i с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11i
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 56% выше максимальная яркость экрана (926 против 595 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года новее
  • Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 11i
89
P30 Pro
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 11i
99
P30 Pro
68
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 11i
76
P30 Pro
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 11i
72
P30 Pro
81
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 11i
89
P30 Pro
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 11i
84
P30 Pro
74

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11i
vs
P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 88.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.6% 99%
ШИМ (PWM) 500 Гц 231 Гц
Время отклика 2.6 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11i +56%
926 нит
P30 Pro
595 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 158 мм
Ширина 76.4 мм 73.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.4 мм
Вес 196 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Серебристый, Черный Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11i
85.9%
P30 Pro +3%
88.89%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11i и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2840 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali G76 MP10
Частота GPU 840 МГц 720 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11i +67%
1108
P30 Pro
662
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11i +57%
3616
P30 Pro
2299
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11i +63%
776009
P30 Pro
476198
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки 25.4 ГБ 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11i
13:00 ч.
P30 Pro +9%
14:21 ч.
Время просмотра видео
Mi 11i
16:28 ч.
P30 Pro +24%
20:16 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11i
24:25 ч.
P30 Pro +13%
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11i vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11i от DxOMark Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 29 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11i
116
P30 Pro +3%
119
Качество видео
Mi 11i +6%
103
P30 Pro
97
Итоговая оценка камеры
Mi 11i
111
P30 Pro +1%
112

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11i
87.5 дБ
P30 Pro
87.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2021 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11i более удачной покупкой.

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