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Xiaomi Mi 11i против Samsung Galaxy S10

Ксиаоми Ми 11i
VS
Самсунг Галакси S10
Xiaomi Mi 11i
Samsung Galaxy S10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11i с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11i
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1120 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 3400 мАч
  • Показывает на 49% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 22% лучшая автономность (96 vs 79 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (926 против 818 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 39% выше плотность пикселей (551 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11i
vs
Galaxy S10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 551 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 88.08%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.6% 98.1%
ШИМ (PWM) 500 Гц 240 Гц
Время отклика 2.6 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11i +13%
926 нит
Galaxy S10
818 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 149.9 мм
Ширина 76.4 мм 70.4 мм
Толщина 7.8 мм 7.8 мм
Вес 196 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Серебристый, Черный Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11i
85.9%
Galaxy S10 +3%
88.08%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11i и Самсунг Галакси S10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2840 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 660 Mali G76 MP12
Частота GPU 840 МГц 720 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11i +59%
1108
Galaxy S10
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11i +76%
3616
Galaxy S10
2052
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11i +49%
776009
Galaxy S10
519632
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.0
Размер системы из коробки 25.4 ГБ 9.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11i +29%
13:00 ч.
Galaxy S10
10:10 ч.
Время просмотра видео
Mi 11i +30%
16:28 ч.
Galaxy S10
12:56 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11i +14%
24:25 ч.
Galaxy S10
21:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11i vs Samsung Galaxy S10
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11i от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4320 x 2432
Апертура f/2.5 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11i +2%
116
Galaxy S10
114
Качество видео
Mi 11i +6%
103
Galaxy S10
97
Итоговая оценка камеры
Mi 11i +2%
111
Galaxy S10
109

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11i
87.5 дБ
Galaxy S10 +1%
88 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Май 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11i более удачной покупкой.

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