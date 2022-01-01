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Xiaomi Mi 11i против Samsung Galaxy S22

Ксиаоми Ми 11i
VS
Самсунг Галакси С22
Xiaomi Mi 11i
Samsung Galaxy S22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11i с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11i
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 820 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 3700 мАч
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (1294 против 937 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11i
vs
Galaxy S22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.6% -
ШИМ (PWM) 500 Гц -
Время отклика 2.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 11i
937 нит
Galaxy S22 +38%
1294 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 146 мм
Ширина 76.4 мм 70.6 мм
Толщина 7.8 мм 7.6 мм
Вес 196 граммов 167 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Серебристый, Черный Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11i
85.9%
Galaxy S22 +2%
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11i и Самсунг Галакси С22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Samsung Exynos 2200
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 840 МГц 1300 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11i
1106
Galaxy S22 +6%
1176
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11i +1%
3633
Galaxy S22
3591
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11i
789630
Galaxy S22 +13%
890211
CPU 213498 221779
GPU 305304 378872
Memory 125341 147967
UX 145990 149643
Total score 789630 890211
3DMark Wild Life Performance
Mi 11i
5600
Galaxy S22
н/д
PCMark 3.0 score 12850 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced One UI 4.1
Размер системы из коробки 25.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:52 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11i
13:00 ч.
Galaxy S22
н/д
Время просмотра видео
Mi 11i
16:28 ч.
Galaxy S22
н/д
Время разговора (3G)
Mi 11i
24:25 ч.
Galaxy S22
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11i vs Samsung Galaxy S22
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 -
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11i от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11i
116
Galaxy S22
н/д
Качество видео
Mi 11i
103
Galaxy S22
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11i
111
Galaxy S22
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11i
87.5 дБ
Galaxy S22
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Май 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S22. У него лучшие производительность, автономность, камера, коммуникации и корпус.

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