Xiaomi Mi 11X Pro против Huawei Honor 10i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Xiaomi Mi 11X Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 11X Pro
- Показывает в 4.7 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 247% выше максимальная яркость экрана (1292 против 372 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1120 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 3400 мАч
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
- На 0.46" большая диагональ экрана
- Возможность записи 4K-видео
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 11 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 10i
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Весит на 32 грамма меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
100
36
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
56
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
54
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
85
53
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|83.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|154.8 мм
|Ширина
|76.4 мм
|73.6 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8 мм
|Вес
|196 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Черный, Белый
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|HiSilicon Kirin 710F
|Макс. частота
|2840 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Mali-G51
|Частота GPU
|840 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11X Pro +240%
1116
328
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11X Pro +185%
3787
1331
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11X Pro +368%
726884
155381
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|EMUI 9.1
Батарея
|Объем
|4520 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
|2:00 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
|3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|-
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|24
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11X Pro более удачной покупкой.
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