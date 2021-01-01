Главная > Сравнение смартфонов > Mi 11X Pro vs X60 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 11X Pro против Vivo X60 Pro

Ксиаоми Ми 11X Про
VS
Виво X60 Про
Xiaomi Mi 11X Pro
Vivo X60 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2021 года Xiaomi Mi 11X Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.56-дюймового Vivo X60 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11X Pro
  • На 60% выше максимальная яркость экрана (1320 против 823 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo X60 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11X Pro
vs
X60 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 90.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Mi 11X Pro +60%
1320 нит
X60 Pro
823 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 158.6 мм
Ширина 76.4 мм 73.2 мм
Толщина 7.8 мм 7.6 мм
Вес 196 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серебристый, Черный, Белый Голубой перламутр
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11X Pro
85.9%
X60 Pro +5%
90.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11X Про и Виво X60 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 587 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1267 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11X Pro +10%
1151
X60 Pro
1051
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11X Pro +9%
3865
X60 Pro
3530
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11X Pro +2%
744144
X60 Pro
730308

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Funtouch 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч. 1:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11X Pro
н/д
X60 Pro
10:07 ч.
Время просмотра видео
Mi 11X Pro
н/д
X60 Pro
20:05 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11X Pro
н/д
X60 Pro
24:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11X Pro vs Vivo X60 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2021 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Mi 11X Pro, а если камера и корпус – то Vivo X60 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 11 против 11X Pro
2. Xiaomi Mi 11 Ultra против 11X Pro
3. Vivo V20 против X60 Pro
4. Vivo X50 против X60 Pro
5. Vivo X50 Pro против X60 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях