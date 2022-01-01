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Xiaomi Mi 11X против Motorola Edge 30

Ксиаоми Ми 11X
VS
Моторола Эдж 30
Xiaomi Mi 11X
Motorola Edge 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2021 года Xiaomi Mi 11X с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11X
  • На 162% выше максимальная яркость экрана (1313 против 501 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4520 против 4020 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1036 и 825 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Edge 30
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год новее
  • Весит на 41 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 11X
88
Edge 30
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 11X
78
Edge 30
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 11X
80
Edge 30
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 11X
65
Edge 30
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 11X
86
Edge 30
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 11X
78
Edge 30
76

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11X
vs
Edge 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 86.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Mi 11X +162%
1313 нит
Edge 30
501 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 159.38 мм
Ширина 76.4 мм 74.23 мм
Толщина 7.8 мм 6.79 мм
Вес 196 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серебристый Серый, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11X
85.9%
Edge 30
86.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11X и Моторола Эдж 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 3200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 642L
Частота GPU 675 МГц -
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11X +26%
1036
Edge 30
825
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11X +49%
3511
Edge 30
2359
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11X
680258
Edge 30
н/д
CPU 190864 -
GPU 232290 -
Memory 104365 -
UX 147242 -
Total score 680258 -
3DMark Wild Life Performance
Mi 11X
4185
Edge 30
н/д
Stability 83% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4185 -
PCMark 3.0 score 12330 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 -

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч 4020 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:55 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11X vs Motorola Edge 30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Xiaomi Mi 11X, а если камера и корпус – то Motorola Edge 30.

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