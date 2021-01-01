Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 апреля 2021 года Xiaomi Mi 11X с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 870 5G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M62 (F62), который имеет процессор Exynos 9825 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.