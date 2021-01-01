Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2016 года Xiaomi Mi 5 с экраном 5.15" и чипом Qualcomm Snapdragon 820, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 41 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.