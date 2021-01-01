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Xiaomi Mi 5 против Huawei Honor 9X

Ксиаоми Ми 5
VS
Хуавей Хонор 9Х
Xiaomi Mi 5
Huawei Honor 9X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2016 года Xiaomi Mi 5 с экраном 5.15" и чипом Qualcomm Snapdragon 820, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 41 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 5
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (626 против 455 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.1 мм уже
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
  • Весит на 67.8 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 9X
  • На 1.44" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • На 8% лучшая автономность (99 vs 92 часов)
  • Тонкие рамки – на 10.97% выше полезная площадь экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 5
55
Honor 9X
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 5
47
Honor 9X
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 5
62
Honor 9X
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 5
42
Honor 9X
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 5
68
Honor 9X
64
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 5
51
Honor 9X
55

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 5
vs
Honor 9X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.15 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 428 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.33% 84.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 43 мс 29 мс
Контрастность 1173:1 969:1
Максимальная яркость
Mi 5 +38%
626 нит
Honor 9X
455 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 144.5 мм 163.5 мм
Ширина 69.2 мм 77.3 мм
Толщина 7.2 мм 8.8 мм
Вес 129 граммов 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 5
73.33%
Honor 9X +15%
84.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 5 и Хуавей Хонор 9Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 820 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 8 (4 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 1.593 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.15 ГГц: Kryo		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 530 Mali-G51
Частота GPU 510 МГц 650 МГц
FLOPS ~498 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 5
н/д
Honor 9X
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 5
н/д
Honor 9X
1350
AnTuTu Benchmark 7
Mi 5
131261
Honor 9X +7%
139894
AnTuTu Benchmark 8
Mi 5
н/д
Honor 9X
175894
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 10 EMUI 10
Размер системы из коробки 10.2 ГБ 15.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 20 минут) Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 5 +1%
12:50 ч.
Honor 9X
12:38 ч.
Время просмотра видео
Mi 5 +12%
13:52 ч.
Honor 9X
12:02 ч.
Время разговора (3G)
Mi 5
19:43 ч.
Honor 9X +45%
28:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 5 vs Huawei Honor 9X
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28.53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 4 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 2688 x 1512 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 2 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 5
78 дБ
Honor 9X
78 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2016 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Март 2016 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.376 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.798 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, камера и корпус - выбирайте Huawei Honor 9X, а если производительность и коммуникации – то Xiaomi Mi 5.

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