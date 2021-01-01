Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2017 года Xiaomi Mi 6 с экраном 5.15" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.