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Xiaomi Mi 6 против Huawei Honor 9

Ксиаоми Ми 6
VS
Хуавей Хонор 9
Xiaomi Mi 6
Huawei Honor 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2017 года Xiaomi Mi 6 с экраном 5.15" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
  • Стерео динамики
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (594 против 519 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
Причины выбрать Huawei Honor 9
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 13 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 6
54
Honor 9
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 6
49
Honor 9
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 6
62
Honor 9
58
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 6
48
Honor 9
43
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 6
75
Honor 9
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 6
54
Honor 9
50

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 6
vs
Honor 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.15 дюймов 5.1 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 428 точек на дюйм 428 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.68% 70.24%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 2315 Гц Не обнаружено
Время отклика 46.6 мс 32.8 мс
Контрастность 2214:1 1310:1
Максимальная яркость
Mi 6 +14%
594 нит
Honor 9
519 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 145.1 мм 147.3 мм
Ширина 70.4 мм 70.9 мм
Толщина 7.4 мм 7.4 мм
Вес 168 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Серебристый Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 6 +2%
71.68%
Honor 9
70.24%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 6 и Хуавей Хонор 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 HiSilicon Kirin 960
Макс. частота 2450 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 540 Mali-G71 MP8
Частота GPU 710 МГц 1037 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~282 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Mi 6 +9%
2021
Honor 9
1859
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Mi 6
6143
Honor 9 +1%
6178
AnTuTu Benchmark 7
Mi 6 +23%
176758
Honor 9
143670
AnTuTu Benchmark 8
Mi 6 +30%
258873
Honor 9
198567
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 8 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3350 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 6 +9%
12:27 ч.
Honor 9
11:28 ч.
Время просмотра видео
Mi 6 +39%
13:00 ч.
Honor 9
9:37 ч.
Время разговора (3G)
Mi 6
17:11 ч.
Honor 9 +23%
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 6 vs Huawei Honor 9
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5160 x 3872
Зум Оптический, 2x Цифровой (без потери качества), 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Монохромный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 23.9 мм -
Размер пикселя 1.4 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 6
82.3 дБ
Honor 9 +4%
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Апрель 2017 года Июнь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.409 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.55 Вт/кг 1.26 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi 6. У него лучшие производительность, автономность, камера, коммуникации, корпус и звук.

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