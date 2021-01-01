Xiaomi Mi 6 против Huawei Honor 9
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 апреля 2017 года Xiaomi Mi 6 с экраном 5.15" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.1-дюймового Huawei Honor 9, который имеет процессор HiSilicon Kirin 960 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 6
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
- Стерео динамики
- На 14% выше максимальная яркость экрана (594 против 519 нит)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
Причины выбрать Huawei Honor 9
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Весит на 13 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.15 дюймов
|5.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Плотность пикселей
|428 точек на дюйм
|428 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|71.68%
|70.24%
|ШИМ (PWM)
|2315 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|46.6 мс
|32.8 мс
|Контрастность
|2214:1
|1310:1
Дизайн и корпус
|Высота
|145.1 мм
|147.3 мм
|Ширина
|70.4 мм
|70.9 мм
|Толщина
|7.4 мм
|7.4 мм
|Вес
|168 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Серебристый
|Синий, Черный, Золотой, Серый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|HiSilicon Kirin 960
|Макс. частота
|2450 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|10 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Mali-G71 MP8
|Частота GPU
|710 МГц
|1037 МГц
|FLOPS
|~558 Гфлопс
|~282 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 8
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3350 мАч
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|5160 x 3872
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой (без потери качества), 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|23.9 мм
|-
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2017 года
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.409 Вт/кг
|1.26 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.55 Вт/кг
|1.26 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Magic Sound
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi 6. У него лучшие производительность, автономность, камера, коммуникации, корпус и звук.
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