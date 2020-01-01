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Xiaomi Mi 8 Lite против Huawei Honor 8A Prime

Ксиаоми Ми 8 Лайт
Xiaomi Mi 8 Lite
VS
Хуавей Хонор 8А Прайм
Huawei Honor 8A Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2018 года Xiaomi Mi 8 Lite с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A Prime, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Lite
  • Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 43% выше плотность пикселей (403 vs 282 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Комплектуется на 330 мАч более емким аккумулятором – 3350 против 3020 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 8A Prime
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 Lite и Huawei Honor 8A Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8 Lite +4%
472 нит
Honor 8A Prime
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.4 мм 156.3 мм
Ширина 75.8 мм 73.5 мм
Толщина 7.5 мм 8.2 мм
Вес 169 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8 Lite +4%
82.5%
Honor 8A Prime
79.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 Лайт и Хуавей Хонор 8А Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 512 PowerVR GE8320
Частота GPU - 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 Lite +89%
338
Honor 8A Prime
179
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 Lite +46%
1454
Honor 8A Prime
996
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 Lite +68%
177963
Honor 8A Prime
105716

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 9
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3350 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:27 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 Lite
10:24 ч.
Honor 8A Prime
н/д
Время просмотра видео
Mi 8 Lite
10:15 ч.
Honor 8A Prime
н/д
Время разговора (3G)
Mi 8 Lite
29:59 ч.
Honor 8A Prime
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 Lite vs Huawei Honor 8A Prime
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 8 Lite
67 дБ
Honor 8A Prime
н/д
Музыка
Mi 8 Lite
77 дБ
Honor 8A Prime
н/д
Звонок
Mi 8 Lite
77 дБ
Honor 8A Prime
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.749 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.585 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 8 Lite более удачной покупкой.

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