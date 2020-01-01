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Xiaomi Mi 8 Lite против Huawei P40 Lite

Ксиаоми Ми 8 Лайт
Xiaomi Mi 8 Lite
VS
Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2018 года Xiaomi Mi 8 Lite с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Весит на 14 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • На 57% лучшая автономность (121 vs 77 часов)
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 850 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3350 мАч
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (520 против 472 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 Lite и Huawei P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.2:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 83.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8 Lite
472 нит
P40 Lite +10%
520 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.4 мм 159.2 мм
Ширина 75.8 мм 76.3 мм
Толщина 7.5 мм 8.7 мм
Вес 169 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8 Lite
82.5%
P40 Lite +1%
83.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 Лайт и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 HiSilicon Kirin 810
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-G52 MP6
GPU-ядер - 6
Частота GPU - 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 Lite
338
P40 Lite +73%
585
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 Lite
1454
P40 Lite +28%
1856
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 Lite
177963
P40 Lite +83%
325961

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 10
Размер системы из коробки 16 ГБ 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3350 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 Lite
10:24 ч.
P40 Lite +76%
18:04 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 Lite
10:15 ч.
P40 Lite +53%
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8 Lite
29:59 ч.
P40 Lite +12%
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 Lite vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 18 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 8 Lite
67 дБ
P40 Lite
н/д
Музыка
Mi 8 Lite
77 дБ
P40 Lite
н/д
Звонок
Mi 8 Lite
77 дБ
P40 Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.749 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.585 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite более удачной покупкой.

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