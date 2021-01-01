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Xiaomi Mi 8 Lite против Samsung Galaxy A10

Ксиаоми Ми 8 Лайт
VS
Самсунг Галакси А10
Xiaomi Mi 8 Lite
Samsung Galaxy A10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2018 года Xiaomi Mi 8 Lite с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Lite
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (461 против 422 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8 Lite
vs
Galaxy A10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 90%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 77 Гц
Время отклика 46.2 мс 22 мс
Контрастность 1276:1 2050:1
Максимальная яркость
Mi 8 Lite +9%
461 нит
Galaxy A10
422 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.4 мм 155.6 мм
Ширина 75.8 мм 75.6 мм
Толщина 7.5 мм 7.9 мм
Вес 169 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8 Lite +1%
82.5%
Galaxy A10
81.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 Лайт и Самсунг Галакси А10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-G71 MP2
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 Lite +40%
333
Galaxy A10
238
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 Lite +69%
1431
Galaxy A10
848
AnTuTu Benchmark 7
Mi 8 Lite +66%
139710
Galaxy A10
84093
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 Lite +65%
176543
Galaxy A10
106933
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки 16 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3350 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:27 ч. 2:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 Lite
10:24 ч.
Galaxy A10
н/д
Время просмотра видео
Mi 8 Lite
10:15 ч.
Galaxy A10
н/д
Время разговора (3G)
Mi 8 Lite
29:59 ч.
Galaxy A10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 Lite vs Samsung Galaxy A10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8 Lite
85.3 дБ
Galaxy A10 +1%
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.749 Вт/кг 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.585 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 8 Lite более удачной покупкой.

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