Главная > Сравнение смартфонов > Mi 8 Lite vs Galaxy A20s – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 8 Lite против Samsung Galaxy A20s

Ксиаоми Ми 8 Лайт
Xiaomi Mi 8 Lite
VS
Самсунг Галакси А20с
Samsung Galaxy A20s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2018 года Xiaomi Mi 8 Lite с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A20s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Lite
  • На 56% выше плотность пикселей (403 vs 259 PPI)
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (472 против 404 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A20s
  • Комплектуется на 650 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3350 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 Lite и Samsung Galaxy A20s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 83.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8 Lite +17%
472 нит
Galaxy A20s
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.4 мм 163.3 мм
Ширина 75.8 мм 77.5 мм
Толщина 7.5 мм 8 мм
Вес 169 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8 Lite
82.5%
Galaxy A20s +1%
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 Лайт и Самсунг Галакси А20с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260) 8 ядер Cortex-A53 (частота 1.8 ГГц)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 506
Частота GPU - 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 Lite +127%
338
Galaxy A20s
149
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 Lite +62%
1454
Galaxy A20s
898
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 Lite +61%
177963
Galaxy A20s
110732

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11 One UI 2.0
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3350 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:27 ч. 2:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 Lite
10:24 ч.
Galaxy A20s
н/д
Время просмотра видео
Mi 8 Lite
10:15 ч.
Galaxy A20s
н/д
Время разговора (3G)
Mi 8 Lite
29:59 ч.
Galaxy A20s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 Lite vs Samsung Galaxy A20s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 3 (13 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi 8 Lite
67 дБ
Galaxy A20s
н/д
Музыка
Mi 8 Lite
77 дБ
Galaxy A20s
н/д
Звонок
Mi 8 Lite
77 дБ
Galaxy A20s
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.749 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.585 Вт/кг 0.83 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi 8 Lite, а если батарея и звук – то Samsung Galaxy A20s.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях