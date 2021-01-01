Xiaomi Mi 8 Lite против Samsung Galaxy A42
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2018 года Xiaomi Mi 8 Lite с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A42, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750 5G и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Lite
- На 52% выше плотность пикселей (403 vs 266 PPI)
- Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
- На 87% лучшая автономность (144 vs 77 часов)
- Комплектуется на 1650 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3350 мАч
- Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.34" большая диагональ экрана
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 750 5G
- На 21% выше максимальная яркость экрана (563 против 466 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 2 года новее
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
60
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.26 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|266 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|84.3%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|97.7%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|242 Гц
|Время отклика
|46.2 мс
|9.5 мс
|Контрастность
|1276:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|156.4 мм
|164.4 мм
|Ширина
|75.8 мм
|75.9 мм
|Толщина
|7.5 мм
|8.6 мм
|Вес
|169 граммов
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Белый, Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Qualcomm Snapdragon 750 5G
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|Размер транзистора
|14 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Adreno 619
|Частота GPU
|850 МГц
|825 МГц
|FLOPS
|~217 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
332
Galaxy A42 +92%
638
Geekbench 5 (многоядерный)
1422
Galaxy A42 +34%
1906
AnTuTu Benchmark 7
139587
н/д
AnTuTu Benchmark 8
175462
Galaxy A42 +82%
320201
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|3350 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Да (27% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|2:01 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:24 ч.
Galaxy A42 +87%
19:12 ч.
Время просмотра видео
10:15 ч.
Galaxy A42 +138%
24:11 ч.
Время разговора (3G)
29:59 ч.
Galaxy A42 +39%
41:19 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.749 Вт/кг
|1.15 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.585 Вт/кг
|1.33 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A42 более удачной покупкой.
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