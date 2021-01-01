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Xiaomi Mi 8 Lite против Mi 10 Lite

Ксиаоми Ми 8 Лайт
VS
Ксиаоми Ми 10 Лайт
Xiaomi Mi 8 Lite
Xiaomi Mi 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 сентября 2018 года Xiaomi Mi 8 Lite с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.57-дюймового Xiaomi Mi 10 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Lite
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 34% лучшая автономность (103 vs 77 часов)
  • Комплектуется на 810 мАч более емким аккумулятором – 4160 против 3350 мАч
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (600 против 461 нит)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8 Lite
vs
Mi 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.26 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 85.1%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 241 Гц
Время отклика 46.2 мс 9 мс
Контрастность 1276:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 8 Lite
461 нит
Mi 10 Lite +30%
600 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.4 мм 163.7 мм
Ширина 75.8 мм 74.8 мм
Толщина 7.5 мм 7.9 мм
Вес 169 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Зеленый, Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8 Lite
82.5%
Mi 10 Lite +3%
85.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 Лайт и Ксиаоми Ми 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 512 Adreno 620
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 Lite
333
Mi 10 Lite +85%
616
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 Lite
1431
Mi 10 Lite +36%
1950
AnTuTu Benchmark 7
Mi 8 Lite
139710
Mi 10 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 Lite
176543
Mi 10 Lite +81%
318839
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 16 ГБ 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3350 мАч 4160 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (30% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 Lite
10:24 ч.
Mi 10 Lite +42%
14:56 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 Lite
10:15 ч.
Mi 10 Lite +110%
21:35 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8 Lite +12%
29:59 ч.
Mi 10 Lite
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 Lite vs Xiaomi Mi 10 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8 Lite +5%
85.3 дБ
Mi 10 Lite
81.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.749 Вт/кг 0.793 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.585 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 Lite более удачной покупкой.

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