Главная > Сравнение смартфонов > Mi 8 Pro vs iPhone 11 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 8 Pro против Apple iPhone 11

Ксиаоми Ми 8 Про
Xiaomi Mi 8 Pro
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Xiaomi Mi 8 Pro с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 23% выше плотность пикселей (402 vs 326 PPI)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.09% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 Pro и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.21 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.09% 79%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 8 Pro
611 нит
iPhone 11 +5%
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.9 мм 150.9 мм
Ширина 74.8 мм 75.7 мм
Толщина 7.6 мм 8.3 мм
Вес 177 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Прозрачная крышка Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8 Pro +6%
84.09%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 Про и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A13 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2800 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 710 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 Pro
501
iPhone 11 +170%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 Pro
1988
iPhone 11 +77%
3527
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 Pro
345452
iPhone 11 +50%
518333

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI MIUI 11 -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 Pro
н/д
iPhone 11
15:29 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 Pro
н/д
iPhone 11
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8 Pro
н/д
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 Pro vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 4032 x 3024
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 23 мм
Размер пикселя 1.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 8 Pro
н/д
iPhone 11
112
Качества видео
Mi 8 Pro
н/д
iPhone 11
101
Итоговая оценка камеры
Mi 8 Pro
н/д
iPhone 11
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 8 Pro
н/д
iPhone 11
71.2 дБ
Музыка
Mi 8 Pro
н/д
iPhone 11
72.9 дБ
Звонок
Mi 8 Pro
н/д
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.969 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.531 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях