Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Xiaomi Mi 8 Pro с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.