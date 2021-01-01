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Xiaomi Mi 8 Pro против 10T Pro

Ксиаоми Ми 8 Про
Xiaomi Mi 8 Pro
VS
Ксиаоми Ми 10Т Про
Xiaomi Mi 10T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Xiaomi Mi 8 Pro с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Весит на 41 грамм меньше
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8 Pro
vs
Mi 10T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.21 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.09% 85.2%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.9%
ШИМ (PWM) - 2358 Гц
Время отклика - 42.2 мс
Контрастность - 1252:1
Максимальная яркость
Mi 8 Pro
597 нит
Mi 10T Pro +4%
621 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 165.1 мм
Ширина 74.8 мм 76.4 мм
Толщина 7.6 мм 9.3 мм
Вес 177 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Прозрачная крышка Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8 Pro
84.09%
Mi 10T Pro +1%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 Про и Ксиаоми Ми 10Т Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2800 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 650
Частота GPU 710 МГц 587 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 Pro
496
Mi 10T Pro +82%
905
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 Pro
1988
Mi 10T Pro +65%
3290
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 Pro
339348
Mi 10T Pro +71%
578838

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 12
Размер системы из коробки - 19.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:58 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 Pro
н/д
Mi 10T Pro
18:40 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 Pro
н/д
Mi 10T Pro
17:05 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8 Pro
н/д
Mi 10T Pro
31:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 Pro vs Xiaomi Mi 10T Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 9248 x 6920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 10T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 5963 x 3354
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 27 мм
Размер пикселя 1.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 8 Pro
н/д
Mi 10T Pro
121
Качество видео
Mi 8 Pro
н/д
Mi 10T Pro
110
Итоговая оценка камеры
Mi 8 Pro
н/д
Mi 10T Pro
118

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8 Pro
н/д
Mi 10T Pro
90.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.969 Вт/кг 0.57 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.531 Вт/кг 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T Pro более удачной покупкой.

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