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Xiaomi Mi 8 Pro против Mi 8

Ксиаоми Ми 8 Про
VS
Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Xiaomi Mi 8 Pro с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.21-дюймового Xiaomi Mi 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 8 Pro
65
Mi 8
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 8 Pro
61
Mi 8
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 8 Pro
62
Mi 8
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 8 Pro
68
Mi 8
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 8 Pro
78
Mi 8
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 8 Pro
64
Mi 8
65

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8 Pro
vs
Mi 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.21 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2248 пикселей 1080 x 2248 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 18.7:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.09% 83.8%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 140.4%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 8 Pro
587 нит
Mi 8 +6%
622 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 154.9 мм
Ширина 74.8 мм 74.8 мм
Толщина 7.6 мм 7.6 мм
Вес 177 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Прозрачная крышка Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8 Pro
84.09%
Mi 8
83.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 Про и Ксиаоми Ми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2800 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 630
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 Pro
495
Mi 8 +2%
507
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 Pro
1951
Mi 8 +2%
1983
AnTuTu Benchmark 7
Mi 8 Pro
266564
Mi 8 +11%
297004
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 Pro
337550
Mi 8 +1%
340602
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 Pro
н/д
Mi 8
11:09 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 Pro
н/д
Mi 8
14:03 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8 Pro
н/д
Mi 8
22:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 Pro vs Xiaomi Mi 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 5120 x 3840
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 18 мм
Размер пикселя 1.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 8 Pro
н/д
Mi 8
105
Качество видео
Mi 8 Pro
н/д
Mi 8
88
Итоговая оценка камеры
Mi 8 Pro
н/д
Mi 8
99

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8 Pro
н/д
Mi 8
81.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Май 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.969 Вт/кг 0.701 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.531 Вт/кг 1.662 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi 8. У него лучшие производительность и автономность.

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Всего проголосовало: 51

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Мнение пользователей

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AndrySS 01 марта 2021 13:50
Данные по камере mi8pro неверные. Камеры абсолютно одинаковые и снимают 4к 60fps. Правда только 8 минут. Mi8 лучше аккумулятором. Прошка - объемом оперативки 8гб и стильной крышкой
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