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Xiaomi Mi 8 SE против Huawei Honor 8X

Ксиаоми Ми 8 СЕ
VS
Хуавей Хонор 8Х
Xiaomi Mi 8 SE
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 SE с экраном 5.88" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 SE
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • На 0.62" большая диагональ экрана
  • На 12% лучшая автономность (96 vs 86 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Комплектуется на 630 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3120 мАч
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 8 SE
vs
Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 5.88 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2244 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9 19.5:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.23% 84%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 39.6 мс
Контрастность - 880:1
Максимальная яркость
Mi 8 SE +6%
450 нит
Honor 8X
423 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.2 мм 160.4 мм
Ширина 73 мм 76.6 мм
Толщина 7.5 мм 7.8 мм
Вес 164 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Темно-серый, Синий, Красный, Золотой Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 8 SE
81.23%
Honor 8X +3%
84%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 8 СЕ и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 616 Mali-G51
Частота GPU 500 МГц 1000 МГц
FLOPS ~384 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 8 SE +20%
397
Honor 8X
332
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 8 SE +13%
1506
Honor 8X
1331
AnTuTu Benchmark 7
Mi 8 SE +26%
172334
Honor 8X
136392
AnTuTu Benchmark 8
Mi 8 SE +48%
205004
Honor 8X
138488
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3120 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 8 SE +35%
15:18 ч.
Honor 8X
11:24 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 SE
9:08 ч.
Honor 8X +34%
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8 SE
21:42 ч.
Honor 8X +50%
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 8 SE
85 дБ
Honor 8X
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi 8 SE, а если камера, корпус и звук – то Huawei Honor 8X.

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