Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 SE с экраном 5.88" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.