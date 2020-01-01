Xiaomi Mi 8 против Apple iPhone SE (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 мая 2018 года Xiaomi Mi 8 с экраном 6.21" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
- Комплектуется на 1579 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 1821 мАч
- На 1.51" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 18.4% выше полезная площадь экрана
- На 46% лучшая автономность (86 vs 59 часов)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 23% выше плотность пикселей (402 vs 326 PPI)
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Защита корпуса по стандарту IP67
- Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Смартфон на 2 года новее
- Стерео динамики
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 8 и Apple iPhone SE (2020)
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.21 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2248 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|16:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.8%
|65.4%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.9 мм
|138.4 мм
|Ширина
|74.8 мм
|67.3 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.3 мм
|Вес
|175 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
516
iPhone SE (2020) +160%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
1992
iPhone SE (2020) +75%
3486
AnTuTu Benchmark 8
346385
iPhone SE (2020) +38%
478679
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|-
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|8.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|2:32 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Да (55% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:09 ч.
iPhone SE (2020) +21%
13:39 ч.
Время просмотра видео
Mi 8 +64%
14:03 ч.
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Mi 8 +122%
22:37 ч.
10:07 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Mi 8 +2%
105
103
Качества видео
88
iPhone SE (2020) +11%
98
Итоговая оценка камеры
99
iPhone SE (2020) +2%
101
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|16
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
82 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.701 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.662 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2020) более удачной покупкой.
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